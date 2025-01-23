Gazze'de İsrail'in Alıkoyduğu Filistinlilerden Kalan Kıyafetler Yürek Burkuyor

Filistinlilerin Kayıp Kıyafetleri Yürekleri Burkuyor

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, Meşru Beyt Lahiya bölgesinde, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Filistinlilere ait kıyafetler, içler acısı bir durumu gözler önüne seriyor. Gözü yaşlı tanıklar, geride kalan bu kıyafetlerin, zorlu bir süreçten geçen insanların acısını ifade ettiğini belirtiyor.

Alıkoyma Olayları ve İzleri

İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’nde alıkoyduğu Filistinlileri, el-Fahura Okulu’nun önündeki bir alana getirerek, zorla elbiselerini çıkartmaya zorladıktan sonra, bu kişileri İsrail hapishanelerine götürdü. Bu süreç, bölgede yaşayan insanlarda derin bir etki bırakırken, geride kalan kıyafetler, kaybolan hayatlardan birer hatıra olarak yer alıyor.

Yaşanan bu acı olay, dünya kamuoyunun dikkatini çekerken, bölgedeki insani drama bir kez daha ışık tutuyor. Filistinli esirlerden geriye kalan kıyafetlerin bulunduğu bölge, adeta yaşananların bir belgesi niteliğinde.