Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de İsrail'in Saldırıları Sonucu 19 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 19 Filistinli, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:07
Gazze'de İsrail'in Saldırıları Sonucu 19 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği gece boyunca süren saldırılarda toplamda 19 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu trajik olaylar sırasında hayatını kaybedenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulundu.

Han Yunus'taki Vahim Olaylar

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Ebu Dakka ailesine ait evi hedef aldı. Bu saldırıda bir anne ve çocuğu hayatını kaybetti.

Mevasi ve Beyt Lahiya'daki Hedefler

İsrail ordusunun, yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin yaşadığı Mevasi bölgesindeki çadırlara açtığı ateş sonucu birçok kişi yaralanırken, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya kentinde ise Hammude ailesine ait evin bombalanması sonucunda 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Diğer Saldırılar ve Faaliyetler

Gazze'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda Ed-Debaki ailesine ait evin hedef alınması sonucunda 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Yine, Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda da el-Cedili ailesine ait evde çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Son Durum ve Kayıplar

İsrail ordusu, Gazze kentinin çeşitli bölgelerine yönelik topçu bombardımanları gerçekleştirirken, insansız hava araçları da alçak uçuş yapmaya devam etti. 7 Ekim'den bu yana, Gazze'ye düzenlenen saldırılarda en az 40,223 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bu kayıpların 16,480'inin çocuk ve 10,980'inin kadın olduğu kaydedildi.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı saldırılarda, sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olduğu bildirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!