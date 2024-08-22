Gazze'de İsrail'in Saldırıları Sonucu 19 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği gece boyunca süren saldırılarda toplamda 19 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu trajik olaylar sırasında hayatını kaybedenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulundu.

Han Yunus'taki Vahim Olaylar

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Ebu Dakka ailesine ait evi hedef aldı. Bu saldırıda bir anne ve çocuğu hayatını kaybetti.

Mevasi ve Beyt Lahiya'daki Hedefler

İsrail ordusunun, yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin yaşadığı Mevasi bölgesindeki çadırlara açtığı ateş sonucu birçok kişi yaralanırken, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya kentinde ise Hammude ailesine ait evin bombalanması sonucunda 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Diğer Saldırılar ve Faaliyetler

Gazze'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda Ed-Debaki ailesine ait evin hedef alınması sonucunda 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Yine, Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda da el-Cedili ailesine ait evde çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Son Durum ve Kayıplar

İsrail ordusu, Gazze kentinin çeşitli bölgelerine yönelik topçu bombardımanları gerçekleştirirken, insansız hava araçları da alçak uçuş yapmaya devam etti. 7 Ekim'den bu yana, Gazze'ye düzenlenen saldırılarda en az 40,223 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bu kayıpların 16,480'inin çocuk ve 10,980'inin kadın olduğu kaydedildi.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı saldırılarda, sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olduğu bildirilmektedir.