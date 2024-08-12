Gazze'de İsrail'in Son Saldırılarında Can Kaybı Arttı

Gazze'de Yaşanan Son Gelişmeler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 48 saat içinde İsrail ordusunun bölgedeki saldırılarında 142 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Hava Saldırıları

Son olaylar, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleştiği belirtiliyor. Bu saldırılar sonucunda birçok aile evlerinden oldu ve sığınacak yer arayışına girdi. Yerel Yetkililer Uyarıyor

Gazze'deki yerel yetkililer, bu saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini vurguluyor ve acil yardım çağrılarında bulunuyorlar. Uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi gerektiği ifade ediliyor.