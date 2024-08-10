Gazze'de İsrail'in Tabiin Okulu'na Saldırısı: 100 Ölü, Yüzlerce Yaralı

Gazze'deki Saldırı Detayları

Gazze'deki yerel yönetim, İsmail es-Sevabite'nin açıklamaları doğrultusunda, İsrail savaş uçaklarının Derec Mahallesi'nde, 6 binden fazla yerinden edilene ev sahipliği yapan Tabiin Okulu'na 900 kilogramlık 3 bomba ile saldırdığını bildirdi.

Can Kaybı ve Yaralı Sayıları

Sevabite, saldırı sırasında 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğuna dikkat çekerek, yaralıların durumu hakkında şu bilgileri paylaştı: "Yaralıların uzuvları kopmuş şekilde hastane olmadan yardım bekliyorlar."

Yerel hastanelerin, bu tür vakalarla başa çıkacak kapasitede olmadığını vurgulayan Sevabite, sağlık sisteminin tamamen çökmüş olduğuna dikkat çekti.

Yetersiz Sağlık İhtiyaçları

Sevabite, sağlık sektörünün mevcut kaynaklarıyla bu tür durumlarla başa çıkmasının mümkün olmadığını belirtti. İlaç, tıbbi ekipman ve yatak eksikliği yaşandığını ifade etti.

Saldırının Arka Planı

Sevabite, kullanıma sunulan bombaların büyüklüğüne dikkat çekerek, "Bu katliam, Amerikan yönetiminin İsrail’in eylemlerine destek vermesiyle gerçekleşmiştir," dedi.

Bugün hedef alınan Tabiin Okulu, İsrail’in savaşın başlangıcından bu yana vurduğu 175. barınma merkezi. Ayrıca, bu okullar arasında 155 okul doğrudan hedef alınmış ve birçok katliam yaşanmıştır.

Sorumluluk ve Tepkiler

Sevabite, bu katliamdan İsrail ile ABD yönetimini sorumlu tutarak, savaşın insanlık tarihindeki en karanlık dönemlerinden birine tanıklık edildiğini ifade etti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği bu bombardımanda, sabah namazı sırasında en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda insan yaralanmıştır.

Yerel kaynaklar, saldırı sonucu cesetlerin parçalanarak yanmaya başladığını aktarmış, sivil savunma ekiplerinin ceset parçalarını toplamada zorluk çektiğini bildirmiştir.