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Gazze'de İsrail Ordusu Kayıplarını Açıklıyor

İsrail ordusu Gazze çatışmalarında bir askerinin daha öldüğünü bildirdi, toplam kayıplar 695'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 00:19
Gazze'de İsrail Ordusu Kayıplarını Açıklıyor

İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmalarda bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ordunun açıklamasında, 19 yaşındaki Çavuş Uri Aşkenazi Nekhemia'nın çatışmalar sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi. Ancak, ölüm anının tam yeri hakkında bilgi verilmedi.

Nekhemia'nın asaleti, Askalan şehrinden olup 46. Zırhlı Tabur'da görev yaptığı ifade edilirken, ailesine acı haberin ulaştırıldığı kaydedildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 331, Gazze’nin karadan işgali sırasında yer alan kayıplarla birlikte toplamda 695'e yükseldi.

Gazze'deki Durum ve Saldırılar

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde, Mescid-i Aksa dahil kutsal değerlere yönelik ihlaller sebebiyle kapsamlı bir saldırı düzenledi. O tarihten itibaren İsrail, bu saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, daha önce tespit edilen rakamlara göre, 40 bin 265 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu sayının içinde en az 16 bin 480 çocuk ve 10 bin 980 kadın yer almakta. Sivil altyapının da tahrip olduğu, hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı belirtiliyor.

Çatışmalar ve İnsanlık Krizi

İsrail ordusu, 7 Ekim tarihinden itibaren çatışmalarda 10 bin 56 askerinin yaralandığını kaydetti. Çatışmalar sırasında uygulanan insani ara dönemlerinde 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Ancak, binlerce Filistinli hala İsrail tarafından alıkonulmaya devam ediyor. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 640 Filistinli, İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından saldırılarda hayatını kaybetti.

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