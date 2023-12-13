Gazze'de İsrail Ordusuna Ağır Darbe: 10 Subay Öldürüldü

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne hava saldırıları başlatmış, 31 Ekim'de ise kara işgaline girişmişti. 300 bin yedek askeri göreve çağıran İsrail, Gazze'de 68 gündür devam eden saldırılarında 18 bini aşkın Filistinliyi katletti. Gazze'deki birçok mahalle ve şehir enkaza dönüşüp haritadan silinirken, işgal ordusu Filistinli gruplarla girdiği sokak çatışmalarında ağır kayıplar veriyor.

İsrail Ordusu 'Dost Ateşi' Kurbanı

İsrail ordusu, hafta başında yaptığı açıklamada, Gazze'de öldürülen her beş askerden birinin 'dost ateşi' veya diğer kazalar sonucu öldüğünü itiraf etti.

İsrail ordusu, Gazze'de kendi askerlerini 'dost ateşi' veya kazalarla kaybettiğini açıkladı. 13 asker, işgale katıldıkları sırada arkadaşlarının ateşine maruz kaldı. Bu askerlerden bazıları hava saldırısı, bazıları tank veya silahın ateşlenmesiyle öldü. 20 kişilik listedeki iki asker de zırhlı araçların ezmesi sonucu can verdi. İsrail ordusunun Gazze'yi bombalamasıyla şarapnel parçalarıyla yaralanan iki asker de ölü sayısına eklendi.

Şucaiyye'de Pusu Kuruldu

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği işgal operasyonunda son bir günde 10 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Bu, İsrail ordusunun Gazze'deki en ağır kaybı olarak kayıtlara geçti. İsrail medyası, ölen askerler arasında en kıdemli subay olan albay Itzhak Ben Basat'ın da bulunduğunu duyurdu. Ben Basat, Hamas'a yönelik kara saldırısında öldürülen en kıdemli İsrail askeri oldu. İsrail ordusu, Gazze'de 2 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarda 115 askerini kaybetti.

Şucaiyye'de İsrail ordusuna pusu kuruldu. Times of Israel gazetesine göre, 10 askerden yedisi, Şucaiyye'deki bir binada patlayıcıya çarptı. Patlamanın şiddetiyle yedi asker öldü, çok sayıda asker de yaralandı. Binadaki ilk patlamanın ardından çevredeki askerler yardıma koştu. Ancak yaralı askerlere ulaşmaya çalışırken ikinci ve üçüncü patlamalar meydana geldi.

En Kıdemli Subay Öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda iki askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu askerlerden biri, Golani Tugayı'nın en kıdemli komutanlarından albay Itzhak Ben Basat, diğeri ise aynı tugayın 51. Taburu'ndan bir çavuştu. İsrail ordusu, bu askerlerin Filistinli grupların saldırısı sonucu öldüğünü belirtti.

Ben Basat, Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen kara operasyonunda hayatını kaybeden en üst rütbeli İsrail askeri olarak Times of Israel gazetesinde yer aldı. Gazete, İsrail'in en seçkin subaylarının Şucaiyye'de Hamas'ın kurduğu tuzaklara düştüğünü bildirdi. Al Jazeera'nın deneyimli muhabiri Alan Fisher da, Şucaiyye mülteci kampında birbirini izleyen patlamalarda dokuz askerin öldüğünü "Bu kesinlikle bir pusu" diyerek değerlendirdi.

Gazze'nin En Tehlikeli Mahallesi

Gazze'de İsrail ordusunun en seçkin birliği olan Golani Tugayı, geçen hafta Şucaiyye'ye girmişti. Golani Tugayı'nın çatışmalarını takip eden İsrail merkezli Walla internet sitesinin savaş muhabiri Amir Buhbot, Şucaiyye'yi Orta Doğu'nun en riskli mahallelerinden biri olarak nitelendirmişti.

Muhabir Buhbot, Gazze'yi çok iyi tanıyan kıdemli bir İsrail subayının kendisine "Şucaiyye'de çok güçlü bir tabur gizleniyor. Bu, Hamas'ın, askeri kanadının en elit taburlarından" dediğini aktarmış ve şunları eklemişti:

"Bu, İsrail ordusu için bir zorluk. Bunu, 2014'te Golani Tugayının Şucaiyye'de kara operasyonu yaptığında gördük. Golani Tugayı Şucaiyye'ye girer girmez, karşılaştığı direnişin bedelini ağır ödedi."

Walla muhabiri, yazısında İsrail askeri Oron Şaul'un da Şucaiyye'de esir alındığını anımsatmıştı.