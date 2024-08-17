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Gazze'de İsrail Saldırıları: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'ye düzenlediği gece saldırılarında en az 11 Filistinliyi öldürdü. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 06:46
Gazze'de İsrail Saldırıları: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerine gece düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Gece boyunca hava saldırılarına devam eden İsrail savaş uçakları, Gazze'ye yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Ez-Zevayide'deki Bombardıman

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta bölgelerinden Ez-Zevayide kasabasının güney girişine saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucunda en az 10 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Hedef Alınan Ev

Kuzey Gazze kentinde, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 1 kişi öldü, bazıları yaralandı. Bu olaylar, bölgede artan gerilim ve sivil kayıpları ile dikkat çekiyor.

Han Yunus'taki Ateş Açma Olayları

Güney Gazze'de bulunan Han Yunus kentindeki Hamed bölgesi yakınlarındaki yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açıldığı bildirildi. Bu saldırıların yanı sıra, Avrupa Hastanesi yakınlarında da bir ev bombalandı. Bu olaylarda da yaralanmalar yaşandı.

Gelişmeler, bölgede süregelen çatışmalar ve sivil can kayıpları açısından endişe verici.

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