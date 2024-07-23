Gazze'de İsrail Saldırıları: 16 Sivil Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Yaşananlar

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda en az 16 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştır.

Devam Eden Saldırılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü hava, deniz ve kara saldırıları 291. günü geride bırakmıştır. Bu kapsamda, Han Yunus kenti ile kuzeydeki Gazze şehri ve Deyr el-Belah bölgesine yoğun saldırılar düzenlenmiştir.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Bombalamalar

Kuzeyde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı’nda evlerin bombalandığı belirtilmektedir. Bu saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmektedir.

El-Cemasi Ailesinin Acısı

Kuzeydeki Gazze kentinde bulunan el-Cemasi ailesine ait evin bombalanması sonucu 4 vatandaşın hayatını kaybetmesi ve çok sayıda yaralanma durumu yaşandığı aktarılmıştır.

Sabra Mahallesi'nde Hava Saldırısı

Gazze kentindeki es-Sabra Mahallesinde bir evin hedef alındığı ve bu saldırıda 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bazı vatandaşların da yaralandığı ifade edilmiştir.

Ölü Sayısındaki Artış

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 39 bin 6 Filistinli yaşamını yitirmiştir; bunların 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'i kadındır. Toplamda 89 bin 818 kişi yaralanmıştır.

Sivil Altyapının Tahribi

Enkaz altında binlerce ölü olduğu tahmin edilmekte, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapı da ciddi şekilde tahrip edilmektedir.