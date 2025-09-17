Gazze'de İsrail Saldırıları: 19 Kişi Yaşamını Yitirdi

İsrail'in sabah başlayan Gazze saldırılarında 19 Filistinli öldü; Nusayrat, Han Yunus ve Refah başta olmak üzere çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:52
GÜNCELLEME - Yeni saldırı bilgisi eklendi, ölü sayısı güncellendi

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar İsrail bombardımanının Gazze kentinin kuzeyinde yoğunlaştığını bildirdi.

Kuzey ve Gazze kentindeki saldırılar

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesinde bir evi vurdu. Saldırıda biri kadın olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin batısındaki Rimal Mahallesinde helikopterden atılan bombanın isabet ettiği bir binada bir kadın ile küçük kızı hayatını kaybetti.

Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Filistin Stadyumu yakınlarına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda çocuk yaralandı. Kentteki Nafak Caddesinde bir binayı hedef alan saldırıda da ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda aile hedef alındı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişilik bir aile—anne, baba ve çocuk—katledildi; annenin hamile olduğu aktarıldı.

Nusayrat'ın güneydoğusundaki Ayn Calut bloklarında İsrail'in tahliye uyarısından kısa süre sonra bir binaya düzenlenen saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Güneyde Han Yunus, El-Mevasi ve Refah'ta sığınmacılar hedefte

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail helikopterleri, yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Bu saldırılarda 3'ü aynı aileden olmak üzere 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un El-Mevasi bölgesi, İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği bölgelerden biri olarak gösterilmişti; bölgede zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine açtığı ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusu saldırılarını Gazze'nin kuzeyinden güneyine kadar farklı noktalarda sürdürüyor; olaylarla ilgili resmi açıklamalar ve yaralı sayısına dair detaylar henüz netleşmedi.

