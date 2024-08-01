Gazze'de İsrail Saldırıları: 300 Günde 16 Bin 314 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında Can Kaybı ve Maddi Hasar

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında büyük bir insani kriz yaşanıyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamalara göre, yaklaşık 16 bin 314 çocuk hayatını kaybetti. Toplamda, Gazze'de 39 bin 480 Filistinli yaşamını yitirirken, 10 bin kişi kayboldu ve 91 bin 128 kişi yaralandı.

İnsani Kriz ve Yetersiz Beslenme

Yapılan açıklamalara göre, Gazze'deki saldırılar neticesinde hayati tehlike altında bulunan 3 bin 500 çocuk gıda yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Ayrıca, 35 kişi yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Çalışanları ve Yasal Çerçeve

Gazze'de sağlık hizmetleri ciddi darbe aldı. Saldırılar nedeniyle 885 sağlık çalışanı ve 79 sivil savunma görevlisi yaşamını yitirirken, 162 sağlık kuruluşu zarar gördü.

Barınma Merkezleri ve Yerinden Edilenler

İsrail ordusunun hedef aldığı 168 barınma merkezi bulunduğu ifade ediliyor. Yerinden edilen 1 milyon 737 bin 524 kişi arasında bulaşıcı hastalıklar yayılmakta.

Yıkım ve Maddi Kayıplar

İsrail'in saldırılarının verdiği maddi zarar, 33 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. 610 cami tamamen yıkılırken, 117 okul ve üniversite de yerle bir oldu.

Sonuç

Bu süreçte Gazze'nin kültürel ve tarihi mirası da büyük zararlara uğradı. Bu durum, yerel halk üzerinde derin bir etki yaratmaya devam ediyor.