Gazze'de İsrail Saldırıları 338. Gününde Can Kayıplarını Artırıyor

Gazze'deki Saldırılar Devam Ediyor

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarla masum insanların hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan katliamlar kanlı bilançosunu artırdı.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Yerel sağlık otoritelerinin yaptığı açıklamalara göre, son 24 saat içinde 33 Filistinli yaşamını yitirirken, 145 kişi de yaralandı. Bu saldırıların ardından ölü sayısı 40,972'ye, yaralı sayısı ise 94,761'e ulaştı. Enkaz Altında Hâlâ Hayatlar Var

Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu belirtiliyor. Ancak, İsrail güçlerinin blokajı nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri bu cenazelere ulaşmada zorluk yaşıyor.

Gazze'deki sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor. Saldırılardan etkilenen halkın acil yardıma ihtiyacı olduğu vurgulandı.