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Gazze'de İsrail Saldırıları 339 Günü Geride Bıraktı

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu can kaybı 40,988'e ulaştı. Son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:05
Gazze'de İsrail Saldırıları 339 Günü Geride Bıraktı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'ne 339 gündür aralıksız saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu süre zarfında hayatını kaybeden Filistinli sayısı, 40,988'e yükseldi.

Son 24 Saatte Gerçekleşen Olaylar

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda 16 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini ve 64 kişinin yaralandığını bildiriyor. Ayrıca, saldırılar sırasında iki farklı bölgede meydana gelen olaylar, büyük can kaybına yol açtı.

Açıklamalar ve Durum

Yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda yaralı sayısının 94,825 olduğu belirtildi. Hâlâ enkaz altında kalan ve yol kenarlarında bulunan ölülerin bulunduğu ancak bu cenazelere ulaşmanın mümkün olmadığı ifade ediliyor, çünkü sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, İsrail güçlerinin engellemeleri ile karşılaşıyor.

Bu bağlamda, Gazze halkının yaşadığı zorluklar ve devam eden insani kriz, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

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