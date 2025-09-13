Gazze'de İsrail Saldırıları: 6 Binden Fazla Kişi Evsiz Kaldı

Gazze Sivil Savunma, İsrail saldırıları sonucu bugün 6 binden fazla Filistinlinin evsiz kaldığını; kentte binlerce çocuğun ve 1 milyondan fazla kişinin ölüm tehlikesi altında olduğunu bildirdi.

Sivil Savunma'nın Açıklaması

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu 6 binden fazla Filistinlinin evsiz kaldığını bildirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, 'Bugün evleri hedef alınan 6 binden fazla kişi evsiz kaldı.' ifadesini kullandı.

Basal ayrıca, 'İşgal güçlerinin bazı binaları önceden arayarak uyardığını ancak uyarı yapılmayan evleri de hedef aldığını, bu durumun çok sayıda kişinin yaralanmasına ya da şehit olmasına yol açtı.' değerlendirmesinde bulundu.

İnsani Durum ve Uyarılar

Basal, Gazze kentindeki yaşam koşullarının abluka ve aralıksız bombardıman nedeniyle son derece zor olduğunu belirterek, kentteki 1 milyondan fazla insanın İsrail'in mevcut bombardıman ve yıkım politikaları nedeniyle her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Basal, ayrıca Gazze'de binlerce çocuğun açlık, temel yaşam gereksinimlerinden yoksunluk ve kötüleşen insani koşullar nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu uyardı.

UNRWA Okulları ve Yerinden Etmeler

İsrail ordusu, bugün Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansının (UNRWA) Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan 3 okulunu ve yüksek katlı çok sayıda binayı bombalayarak, bu okullarda yaşayan binlerce kişiyi yerinden etti.

Yıkım Bilançosu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail hükümetinin 8 Ağustosta Gazze kentini işgal planını onaylaması ve ordunun da 11 Ağustosta saldırılara başlamasıyla bölgeye verilen zararın bilançosuna ilişkin daha önce yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, İsrail ordusunun 11 Ağustos'tan bu yana uyguladığı sistematik yıkım, soykırım, etnik temizlik ve zorla yerinden etme politikaları çerçevesinde Gazze kentindeki sivil yerleşim yerlerini 'vahşice' hedef aldığı belirtilmişti.

Bunun sonucunda kentte geniş çaplı yıkım meydana geldiği; aralarında çok katlıların da bulunduğu en az 1600 binanın tamamen yıkıldığı, 2 bin binanın ağır hasar aldığı ve 13 bini aşkın çadırın kullanılamaz hale geldiği aktarılmıştı.

Ayrıca ordunun sadece Eylül ayında tamamen yıktığı bina sayısının 70, ağır hasar alanların sayısının 120 olduğu ve 3 bin 500 çadırın da kullanım dışı kaldığı kaydedildi.

