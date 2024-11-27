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Gazze'de İsrail Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor: 44 Bin 282 Ölü

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 44 bin 282'ye yükseldi. Son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:13
Gazze'de İsrail Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor: 44 Bin 282 Ölü

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Can Kaybını Arttırıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılar sonucunda ölü sayısı 44 bin 282'ye yükseldi.

Son 24 Saatte Yaşamını Yitirenler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 418 günden bu yana sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybettiği, 134 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Saldırılar sonucunda yaralananların sayısının 104 bin 880'e ulaştığı belirtilirken, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğuna dikkat çekildi. Ancak, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmakta zorlandığı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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