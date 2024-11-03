Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 43 Bin 341'e Ulaştı

Gazze'de Son Durum

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 43 bin 341'e yükseldiğini bildirdi.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda 27 kişi yaşamını yitirirken, 86 kişi de yaralandı. Saldırıların yoğunluğu ve etkisi her geçen gün artıyor.

İnsani Kriz ve Engeller

Sağlık Bakanlığı, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını açıkladı.

394 gündür devam eden bu saldırılar, uluslararası toplumun dikkatini çekerken, Gazze'de yaşayanların insani durumu da giderek kötüleşiyor.