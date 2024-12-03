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Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 44,502'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 44,502'ye çıkarak artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:36
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 44,502'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze Üzerindeki Bombardımanı Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 44,502'ye yükseldi. Son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda 36 kişi hayatını kaybederken, 96 kişi de yaralandı.

Son Durum ve Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 424 gündür devam eden saldırıların bilançosunu açıkladı. Saldırılarda özellikle son 24 saatte yaşanan "2 katliam", bölgedeki hayatı daha da zorlaştırdı.

Ayrıca, saldırılarda yaralananların toplam sayısının 105,454 olduğu bildirildi. Hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle cenazelere ulaşamadığı da belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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