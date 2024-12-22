Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 45,259'a Yükseldi

Gazze'de Can Kaybı Alarm Veriyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 443 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 45,259'a ulaştı.

Son 24 Saatteki Gelişmeler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 32 kişi hayatını kaybederken, 54 kişi yaralandı.

Saldırılar ve Etkileri

7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, sadece son bir günde 32 kişi artarak 45,259'a yükseldi. Ayrıca yaralı sayısının 107,627 olduğu bildirildi.

Enkaz Altında Kayıplar

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığı belirtildi.