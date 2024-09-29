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Gazze'de İsrail Saldırıları Can Kaybını Artırıyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 41 bin 595'e ulaştı, yaralı sayısı ise hızla artıyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 14:06
Gazze'de İsrail Saldırıları Can Kaybını Artırıyor

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları 359 Gündür Devam Ediyor

Gazze, son 359 gündür İsrail saldırılarıyla mücadele etmeye devam ediyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, bölgedeki can kaybı 41 bin 595'e ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 41 kişinin yaralandığını bildirdi.

Son Durum ve Yaralı Sayısı

Yapılan açıklamalara göre, bu süre zarfında toplam yaralı sayısı 96 bin 251'e yükseldi. Hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle sağlık ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı belirtiliyor.

Olaylar, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da kötüleştiriyor ve sivil halk üzerindeki baskılar artıyor.

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