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Gazze'de İsrail Saldırıları Cani Tahribatını Sürüyor

Son 10 günde 321 Filistinli yaşamını yitirdi, saldırıların bilançosu giderek ağırlaşıyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:42
Gazze'de İsrail Saldırıları Cani Tahribatını Sürüyor

Gazze'de Yaşanan İnsanlık Dramı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları son günlerde hız kazanırken, bölgede derin bir insani kriz baş göstermektedir.

Son 10 Günlük Kayıplar

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamalarına göre, son 10 gün içerisinde 321 kişinin yaşamını yitirdiği ve 882 kişinin yaralandığı bildirilmektedir. Özellikle son 48 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 64 kişi hayatını kaybetmiş, 155 kişi ise yaralanmıştır.

Uzun Süreli Saldırılar ve Sonuçları

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 7 Ekim 2023'ten itibaren 344 gün süregeldiği ifade edilirken, toplamda 41,182 kişinin yaşamını yitirdiği ve 95,280 kişinin yaralandığı kaydedilmektedir.

Sivil Hayata Etkileri

Mahallelerdeki hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılara yapılan saldırılar, özellikle kadınlar ve çocuklar için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca, yıkılan binalar altında birçok kişinin hala hayatta kalma mücadelesi verdiği bilgisi gelmektedir.

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