Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor: Can Kaybı 39.550'ye Ulaştı

Gazze Şeridi'nde Can Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucu can kaybı 39,550'ye yükseldi.

Son Durum ve Yaralı Sayısı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Saldırılar neticesinde, toplam yaralı sayısının 91,280'e ulaştığı belirtildi.

Engeller ve Süregelen Tehlike

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölümsüzleşmiş olarak bulunan kişilerin olduğu ifade edilirken, İsrail güçlerinin sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere erişimini engellediği vurgulandı.

302 Günlük Süreç

Bu süreç boyunca, Gazze halkı oldukça zor bir dönemden geçiyor. Hayat bir yandan devam ederken, diğer yandan kayıplar ve yaralıların sayısı günden güne artmakta.