Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor: Can Kaybı 39.550'ye Ulaştı

İsrail'in 302 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı rekor seviyelere ulaştı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 12:14
Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor: Can Kaybı 39.550'ye Ulaştı

Gazze Şeridi'nde Can Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucu can kaybı 39,550'ye yükseldi.

Son Durum ve Yaralı Sayısı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Saldırılar neticesinde, toplam yaralı sayısının 91,280'e ulaştığı belirtildi.

Engeller ve Süregelen Tehlike

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölümsüzleşmiş olarak bulunan kişilerin olduğu ifade edilirken, İsrail güçlerinin sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere erişimini engellediği vurgulandı.

302 Günlük Süreç

Bu süreç boyunca, Gazze halkı oldukça zor bir dönemden geçiyor. Hayat bir yandan devam ederken, diğer yandan kayıplar ve yaralıların sayısı günden güne artmakta.

İLGİLİ HABERLER

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR kolları sıvadı! Her ay düzenli destek 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!