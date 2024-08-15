Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 40 Bini Aştı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava, kara ve deniz saldırıları sonucunda ölen Filistinlilerin sayısı 40,005'e ulaştı. Bu kayıpların 16,314'ü çocuklardan oluşmakta.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları neticesinde artan can kayıpları ve yıkım hakkında bir açıklama yaptı. Son 24 saatte 40 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırıların yarattığı yıkım nedeniyle yaralı sayısı 92,401'e kadar çıkmış durumda.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail ordusu, yerlerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef alma konusunda ısrarcı. Bu durum, bölgedeki altyapının tahrip olmasına ve salgın hastalıkların yayılmasına sebep oldu. İsrail, Gazze'ye yönelik yardım girişlerini de engelliyor.

Gazeteci Alul'un Acıları

AA'dan muhabir Mohammed el-Alul, 5 Kasım'da gerçekleşen bir saldırıda 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti. Bu olayı, "İsrail benim üzerimden intikam almaya çalıştı," diyerek ifade etti.

İnsani Yardım Talebi

6 yaşındaki Hind adlı çocuğun hayatının tehdit altında olduğu bir durum yaşandı. Araçları vurulunca, 4 yaşındaki Hind ve akrabaları işgal altında kaldı. Leyan adındaki 15 yaşındaki kız, yardım çağrısı yaparken vurularak hayatını kaybetti.

İsrail Ordusunun Hedefleri

İsrail ordusu, esirleri kurtarma bahanesiyle Gazze'deki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıları artırdı. Sadece Nusayrat Mülteci Kampı'nda 274 Filistinli hayatını kaybetti.

Sde Teiman Üssünde İhlaller

Filistinlilerin alıkonulduğu Sde Teiman Askeri Üssü'nde insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı belirtildi. Alıkonulanların hakları ihlal edilmekte ve kötü şartlarda tutulmaktalar.

Bu saldırıların durması ve insani yardımların ulaşması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor.