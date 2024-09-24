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Gazze'de İsrail Saldırıları: Son 10 Günde 285 Ölü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 Filistinli yaşamını yitirdi, 641 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:26
Gazze'de İsrail Saldırıları: Son 10 Günde 285 Ölü

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda son 10 günde 285 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca 641 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 354 gündür sürdürdüğü saldırılar detaylandırıldı. Son 24 saat içinde gerçekleştirilen saldırılarda ise 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve 43 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ölüm ve Yara Sayısı Artmaya Devam Ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 41.467'ye ve yaralı sayısı 95.921'e ulaştı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Sivil Altyapıya Yönelik Tehditler

Halkın güvenli alan olarak sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıya ciddi zarar verilmektedir. Bu ortamda, Filistinlilerin durumu her geçen gün daha da zorlaşıyor.

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