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Gazze'de İsrail Saldırıları: Son 10 Günde 400 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 400 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 1067 olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:31
Gazze'de İsrail Saldırıları: Son 10 Günde 400 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Gazze'yi Vuruyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları, son 10 günde 400 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine yol açarken, 1067 kişi de yaralandı. Bu rakamlar, Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda yer aldı.

Son Durum ve Yaralı Sayısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik 324 gündür süren saldırılarla ilgili güncel veriler paylaştı. 24 saat içerisinde, yalnızca son saldırılar sonucu 71 kişi yaşamını yitirdi, 112 kişi ise yaralandı.

Uzun Süreli Kriz

Bakanlık açıklamalarına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki toplam kayıplar korkunç bir boyuta ulaştı. Ölü sayısı 40,405'e, yaralı sayısı ise 93,468'e yükseldi. Bu durum, bölgedeki insani durumu daha da kritik hale getiriyor.

Gazze'deki insani kriz her geçen gün derinleşiyor ve sivil halkın maruz kaldığı zor koşullar, uluslararası toplum tarafından endişeyle izleniyor.

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