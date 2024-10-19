Gazze'de İsrail Saldırıları Sonrası Can Kaybı

Gazze Hükümeti'nden Açıklama

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine gerçekleştirdiği saldırı sonucunda en az 73 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırının Ayrıntıları

Açıklamada, saldırının ardından birçok kişi de yaralandı. Bölgedeki sağlık durumunun kritik olduğu vurgulandı.Yaralıların durumu endişe verici.

Bölgedeki sağlık kuruluşları, yaralıların tedavisi için gerekli olan malzemelerin yetersiz olduğu konusunda sıkıntı yaşıyor.