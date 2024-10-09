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Gazze'de İsrail Saldırıları Sonrası Can Kaybı 42 Bini Aştı

Gazze'de süren saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor; son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:11
Gazze'de İsrail Saldırıları Sonrası Can Kaybı 42 Bini Aştı

Gazze'de Can Kaybı 42 Bini Geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar, 369 gündür durmaksızın devam ediyor. Son 24 saat içinde, yapılan hava saldırılarında 45 Filistinli yaşamını yitirirken, 130'dan fazla kişi de yaralandı.

Son Durum

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten başlayarak, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 42 bin 10'a, yaralılar ise 97 bin 720'ye ulaşmış durumda. Sağlık ekiplerinin raporlarına göre, hâlâ enkaz altında ve yolda cesetler bulunduğu belirtiliyor. Engeller ve Zorluklar

Özellikle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlileri, saldırılar nedeniyle cenazelere ulaşmakta zorluk yaşıyor. İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle, çok sayıda kişinin cesedinin yerlerinden kaldırılmadığı ifade ediliyor.

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