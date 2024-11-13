Gazze'de İsrail Saldırıları Sonrası Can Kaybı 43 Bin 712'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 43 bin 712'ye yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bu durumu açıklayarak son gelişmeleri aktardı.

Son 24 Saatteki Saldırılar

Gerçekleştirilen "7 katliamda" 47 kişi hayatını kaybederken, 182 kişi yaralandı. Bu bilgilerin ışığında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının etkileri oldukça ağır bir şekilde hissedilmeye devam ediyor.

Yaralı Sayısı ve Enkaz Altında Kalanlar

İsrail'in saldırıları sonucu yaralı sayısının da 103 bin 258'e çıktığı kaydedildi. Sağlık bakanlığı, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.