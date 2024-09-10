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Gazze'de İsrail Saldırıları Sonrası Can Kaybı Büyüyor

İsrail'in Gazze'deki saldırıları 340 gündür devam ediyor. Son 24 saatte 32 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:37
Gazze'de İsrail Saldırıları Sonrası Can Kaybı Büyüyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde 340 gündür süren askeri operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Son veriler, bu süreçte can kaybının 41,020'ye ulaştığını gösteriyor.

Son 24 Saatte Yaşanan Kayıplar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde düzenlenen saldırılarda 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 100 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralı Sayısı Endişe Verici

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam yaralı sayısının ise 94,925'e yükseldiği ifade edildi. Sağlık ekipleri, çeşitli bölgelerde hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan cesetlere ulaşmaya çalışıyor, ancak engellerle karşılaşıyor.

Durumun Ciddiyeti

Bu süreç içerisinde, sağlık hizmetlerinin birçok noktada aksamasının yanı sıra, sivil savunma ekiplerinin de cenaze işlemlerine ulaşamaması, durumun ciddiyetini artırıyor.

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