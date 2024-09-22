DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.134.889,92 0,82%

Gazze'de İsrail Saldırıları Sonrası Ölü Sayısı Artıyor

Son 24 saatte 40 Filistinli'nin hayatını kaybetmesiyle birlikte Gazze'deki ölü sayısı 41.431'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 14:24
Gazze'de İsrail Saldırıları Sonrası Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'de, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırılarının son 24 saatlik bilançosu oldukça acı verici. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölü Ve Yaralı Sayısında Artış

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, toplamda hayatını kaybedenlerin sayısının 41,431'e, yaralı sayısının ise 95,818'e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, Gazze'nin farklı bölgelerinde üç aileye yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 40 Filistinli'nin can verdiği ve 58 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sağlık Ekiplerinin Engellenmesi

Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engelleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma ekiplerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi. Bu durum, bölgedeki insani dramatik durumu daha da derinleştiriyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
2
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
3
İstanbul'da Hırsız Kardeşler Kaza Süsyü ile Para Çaldı
4
Kocaeli'de Freni Boşalan Tır Denize Düştü
5
İsrail, Hizbullah'ı Litani Nehri'nin Kuzeyine İtmeye Kararlı
6
Julien de Casabianca'nın Ankara'daki Renkli Enstalasyonu
7
Saadet Partisi Genel Başkanvekili Arıkan'dan Gazze Açıklamaları

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı