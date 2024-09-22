Gazze'de İsrail Saldırıları Sonrası Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'de, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırılarının son 24 saatlik bilançosu oldukça acı verici. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölü Ve Yaralı Sayısında Artış

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, toplamda hayatını kaybedenlerin sayısının 41,431'e, yaralı sayısının ise 95,818'e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, Gazze'nin farklı bölgelerinde üç aileye yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 40 Filistinli'nin can verdiği ve 58 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sağlık Ekiplerinin Engellenmesi

Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engelleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma ekiplerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi. Bu durum, bölgedeki insani dramatik durumu daha da derinleştiriyor.