Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de İsrail saldırıları sonucu 12 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:54
Gazze'de İsrail saldırıları sonucu 12 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırıları sonucu toplamda 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, bu saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

Refah'taki Can Kaybı ve Yaralılar

Nasır Hastanesi’nden alınan bilgilere göre, Gazze’nin güneyinde yer alan Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi’nde yıkılan binaların enkazında 2 kişi ölü olarak çıkarıldı. Ayrıca, Refah’a düzenlenen bir diğer saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırı

İsrail ordusunun, Gazze’nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’na gerçekleştirdiği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybederken, Gazze’nin kuzeyindeki Kuveyt Bulvarı’na düzenlenen bir diğer saldırıda ise 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Şeyh Rıdvan ve Zeytun Mahallesi'nde Hedef Alınan Bölgeler

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan semtinde bir Filistinli aileyi hedef alarak evlerini bombaladığını ve bu saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi de İsrail’in topçu saldırılarına maruz kaldı.

Filistin Kızılayı'ndan Açıklama

Filistin Kızılayı, Gazze’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya beldesindeki Es-Salâtin bölgesinde bir eve yapılan saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı