Gazze'de İsrail saldırıları sonucu 12 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırıları sonucu toplamda 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, bu saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

Refah'taki Can Kaybı ve Yaralılar

Nasır Hastanesi’nden alınan bilgilere göre, Gazze’nin güneyinde yer alan Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi’nde yıkılan binaların enkazında 2 kişi ölü olarak çıkarıldı. Ayrıca, Refah’a düzenlenen bir diğer saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırı

İsrail ordusunun, Gazze’nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’na gerçekleştirdiği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybederken, Gazze’nin kuzeyindeki Kuveyt Bulvarı’na düzenlenen bir diğer saldırıda ise 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Şeyh Rıdvan ve Zeytun Mahallesi'nde Hedef Alınan Bölgeler

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan semtinde bir Filistinli aileyi hedef alarak evlerini bombaladığını ve bu saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi de İsrail’in topçu saldırılarına maruz kaldı.

Filistin Kızılayı'ndan Açıklama

Filistin Kızılayı, Gazze’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya beldesindeki Es-Salâtin bölgesinde bir eve yapılan saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.