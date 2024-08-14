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Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 39.965'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 39,965'e yükseldi. 313 gündür devam eden çatışmalar ciddi kayıplara yol açıyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:33
Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 39.965'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 39.965'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saat içinde düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi. Bu açıdan, son saldırılarda 36 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

Güncel Saldırılar ve Kaybılar

İsrail'in 313 gündür devam eden saldırılarında toplam can kaybı 39.965 olarak kaydedildi. Ayrıca, yaralı sayısının 92.294'e ulaştığı vurgulandı.

Cenaze İşlemleri Engelleniyor

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin müdahale etmesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

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