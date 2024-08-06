Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 39 Bin 653'e Ulaştı

Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze'de can kaybı 39 bin 653'e ulaştı. Son 24 saatte düzenlenen hava saldırılarında 30 Filistinli hayatını kaybederken, 66 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 305 gündür devam eden saldırılara dair verileri paylaştı. Açıklamada, son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirilen saldırılarda "3 katliam" yapıldığı belirtildi.

Yaralı sayısının ise 91 bin 535 olduğu ifade edilerek, sağlık ekiplerinin hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölüleri ulaşamadığı kaydedildi. Bu durum, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sürmekte.

Gazze, 305 gün boyunca devam eden zararla birlikte büyük bir insani kriz ile karşı karşıya. İnsani yardım ve sağlık hizmetlerine erişim büyük ölçüde kısıtlı.