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Gazze'de İsrail Saldırıları ve Kış Koşulları Hayatı Zorlaştırıyor

Gazze'deki Filistinlilerin İsrail saldırıları ve kış koşullarıyla mücadelesi, açlık ve soğukla birleşerek çilelerini artırdı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:42
Gazze'de İsrail Saldırıları ve Kış Koşulları Hayatı Zorlaştırıyor

Gazze'de Saldırılar ve Kış Koşulları Hayatı Zorlaştırıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve insani yardım girişlerinin kısıtlı olması, Gazze'deki Filistinlilerin yaşam şartlarını kritik hale getirdi. 2,3 milyon Filistinli, hem beslenme sorunuyla hem de zorla yerinden edilme tehdidiyle mücadele ediyor.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda, bölgenin %86'sı yıkıldı; 160 bin konut tamamen, 193 bin konut ise kısmen yıkıldı. Zorla yerinden edilen Filistinliler, okullara ve hastanelere sığınsalar da bu yerler de saldırılara maruz kalıyor.

Kış Şartları ile Zorluklar Artıyor

Mevsimin ilk yağmuruyla birlikte yaşam koşulları daha da zorlaştı. Derme çatma çadırlara sığınan Filistinliler, yağmurdan korunmak için bulabildikleri malzemeleri kullanarak çadırlarını onarmaya çalıştılar. Ancak, birçok çadır şiddetli rüzgar ve yağmurla yıkıldı, sokaklar çamurla kaplandı.

Çocuklar ve Aileler Zorlu Mücadele Veriyor

Gazze'de kış şartlarının en çok etkilendiği kesim çocuklar oldu. Yalın ayak dolaşan çocuklar, derme çatma çadırlardaki zorlu yaşam koşullarına alışmaya çalışıyor. Hamile anne Vela Sedr, yağmur sonrası çadırlarının su altında kaldığını ve çocukları için endişe ettiğini dile getirdi.

İnsanlık Dramı Devam Ediyor

Siham Halife, gözyaşları içinde yaşadıkları zorlukları şöyle aktardı: "Perişan haldeyiz. Hastalıklarım yüzünden ayakta duramıyorum. Herkesin durumu çok kötü. Fırtına, soğuk, açlık ve susuzluk..."

BM Uyarıları Sürüyor

Birleşmiş Milletler ise Gazze'de yaklaşık 500 bin kişinin sel bölgeleri nedeniyle risk altında olduğunu bildirdi. Kış koşullarının başlamasıyla birlikte krizin daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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