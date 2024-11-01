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Gazze'de İsrail Saldırılarında 183 Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısını 183 olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 21:25
Gazze'de İsrail Saldırılarında 183 Gazeteci Hayatını Kaybetti

Gazze'de Gazeteci Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 183'e ulaştı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Öne Çıkan Vaka

Açıklamada, "Alquds Today" televizyonunun foto muhabiri Bilal Muhammed Receb'in İsrail tarafından gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Soykırım İddiası ve Uluslararası Çağrı

Ofis, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım eylemleri gerçekleştirdiğini öne sürerek, bu süreçte öldürülen basın mensuplarının sayısının 183 olarak kaydedildiğini aktardı. Bunun yanı sıra, İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef almasının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, gazetecilik alanındaki kuruluşlara ve hukuk kurumlarına seslenerek, İsrail'e karşı yaptırım uygulanması ve suçların uluslararası mahkemelerde yargılanması için gereken adımların atılmasını istendi. Bu bağlamda, Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastların durdurulması çağrısı yapıldı.

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