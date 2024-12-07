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Gazze'de İsrail Saldırılarında Amputasyon ve Beyin Hasarı Vakaları Artıyor

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda 4 bin ampute, 2 bin omurilik ve beyin yaralanması vakası yaşandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:04
Gazze'de İsrail Saldırılarında Amputasyon ve Beyin Hasarı Vakaları Artıyor

Gazze'deki Felaket: Amputasyon ve Beyin Hasarları Arttı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları, bölgedeki sağlık sistemini felç etmiş durumda. Şifa Hastanesi başhekimi Dr. Muhammed Ebu Selamiye, son rakamları açıkladı:

4 bin amputasyon vakası ve 2 bin omurilik ile beyin yaralanması meydana geldi. Dr. Ebu Selamiye, "Saldırıların başlamasından bu yana uzuvları kesilen yaralıların büyük bir kısmının çocuk olduğunu ve bu sayının 4 bini aştığını" belirtti.

Sivil Kayıplar ve İçin Acil İhtiyaçlar

Rehabilitasyona ihtiyaç duyanların sayısının 2 bini geçtiğini vurgulayan Ebu Selamiye, bu kişilerin çoğunun yatalak olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, bombardımanlar sonucu binlerce Filistinlinin işitme ve görme bozuklukları yaşadığını ifade etti.

Hastane başhekimi, saldırıların derhal durdurulması ve tüm sınır kapılarının açılmasını talep ederek, engelliler için tekerlekli sandalye ve tıbbi malzeme girişine izin verilmesini istedi.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

7 Ekim'den bu yana gerçekleşen saldırılarda yaklaşık 44 bin 664 Filistinli hayatını kaybederken, bunların 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olarak kaydedildi. Yaralı sayısı ise 105 bin 976'yı aştı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Sivil altyapının hedef alınmasıyla birlikte hastane ve eğitim kurumları da büyük zarar görmüş durumda. Bu tablo, Gazze'deki insani krizin derinleşmesine neden olmaktadır.

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