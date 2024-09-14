Gazze'de İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu toplamda 12 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Saldırının Detayları

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin Et-Tuffah Mahallesi'nde bir konutu hedef aldı. Bu saldırıda 4’ü çocuk, 3’ü kadın olmak üzere toplam 11 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından çevredeki diğer evlerde de büyük hasar meydana geldi.

Çadır Kampına Yönelik Saldırı

Başka bir saldırıda ise, Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesindeki bir çadır kampına İsrail ordusunca düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı. Bu durum, güvenli bölgelere sığınan sivillerin de tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor.

Ölü Sayıları ve Yaralılar

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda, en az 16.715’inin çocuk, 11.308’inin kadın olduğu belirtilen toplam 41.118 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 95.125 kişi yaralandı. Uzmanlar, bölgede halen binlerce kişinin enkaz altında kaldığını ve sivil altyapının büyük zarar gördüğünü ifade ediyor.

Bu olaylar, Gazze'deki insani krizin derinleşmesine neden olarak halkın yaşadığı zorlukları artırmaktadır.