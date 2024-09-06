Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de İsrail Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de iki konservi hedef alarak 10 Filistinlinin ölümüne sebep oldu. Saldırılarda çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:35
Gazze'de İsrail Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Yeni Bir Saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırının Detayları

Han Yunus kentinde bulunan Kandil ailesine ait eve yapılan saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Aynı zamanda, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Şahade ailesine ait ev de hedef alındı ve burada da 5 Filistinli öldü. Yaralılar ve Yaralar Açıkta Kalıyor

Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı ve sağlık hizmetlerine ulaşım zorlaştı. Bu durum, halk sağlığı açısından ciddi bir endişe yaratıyor.

İsrail'in Saldırılarının Bilançosu

ABD'nin desteği ile 7 Ekim tarihinden bu yana, Gazze Şeridi’nde yapılan bombardımanlar sonucunda en az 40 bin 878 Filistinli öldü. Bu kayıplar arasında 16 bin 715 çocuk ve 11 bin 308 kadın bulunuyor. Ayrıca, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Sivil Altyapıya Zarar Veriliyor

Hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınırken, halkın sığındığı alanlar da tehlike altına girdi. Enkaz altında binlerce insan olduğu bildiriliyor ve bu durum sivil altyapının ne kadar tahrip edildiğini gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi