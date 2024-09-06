Gazze'de İsrail Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Yeni Bir Saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırının Detayları

Han Yunus kentinde bulunan Kandil ailesine ait eve yapılan saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Aynı zamanda, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Şahade ailesine ait ev de hedef alındı ve burada da 5 Filistinli öldü. Yaralılar ve Yaralar Açıkta Kalıyor

Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı ve sağlık hizmetlerine ulaşım zorlaştı. Bu durum, halk sağlığı açısından ciddi bir endişe yaratıyor.

İsrail'in Saldırılarının Bilançosu

ABD'nin desteği ile 7 Ekim tarihinden bu yana, Gazze Şeridi’nde yapılan bombardımanlar sonucunda en az 40 bin 878 Filistinli öldü. Bu kayıplar arasında 16 bin 715 çocuk ve 11 bin 308 kadın bulunuyor. Ayrıca, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Sivil Altyapıya Zarar Veriliyor

Hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınırken, halkın sığındığı alanlar da tehlike altına girdi. Enkaz altında binlerce insan olduğu bildiriliyor ve bu durum sivil altyapının ne kadar tahrip edildiğini gözler önüne seriyor.