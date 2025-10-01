Gazze'de İsrail Saldırısı: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye bu sabah düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü; Gazze kenti, Nusayrat ve çeşitli mahalleler hedef alındı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:51
Gazze'de İsrail Saldırısı: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail Saldırısı: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Saldırının ayrıntıları ve hedeflenen bölgeler

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ile orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Kemil" ailesinin evini bombaladı. Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı El-Fellah okulu vuruldu. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze kentinin güneybatısındaki İslam Üniversitesi çevresinde bulunan binaları ateşe verdi; çok sayıda binada ağır hasar oluştu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bulunan Muhayyem el-Cedid bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek
2
YÖK: Başarılı Öğrenciler 3 Yılda Üniversiteyi Bitirebilecek
3
Trabzon'da Yoroz Limanı'nda İnsansız Deniz Aracı Kontrollü İmha
4
İsrail Ordusu Faria Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi: Batı Şeria'da Gözaltılar
5
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yılını görkemli sezonla kutluyor
6
Mersin'de Kadın İtfaiyeciler Zorlu Parkurlarda Afete Hazırlanıyor
7
Bakan Bak: Eylül'de Milli Sporculardan Tarihi Başarılar

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam