Gazze'de İsrail Saldırısı: 3 Filistinli Öldü

İsrail Ordusunun Gazze'de Düzenlediği Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezi bölgesi olan ez-Zevayide'ye hava saldırıları düzenledi. Bu saldırı sonucunda 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı.

Saldırı Sonrası Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Aksa Şehitleri Hastanesi’nden edinilen bilgilere göre, ismini vermek istemeyen bir kaynak, İsrail güçlerinin Zevayide bölgesini hedef aldığını bildirdi. Hayatını kaybeden 3 kişinin yanı sıra aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

7 Ekim tarihinden itibaren devam eden saldırılar sonucunda, Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 43 bin 20'ye ulaştı. Bu sayı içinde çocukların sayısı 17 bin 210, kadınların sayısı ise 11 bin 742 olarak kaydedildi. Ayrıca, 101 bin 110 kişinin yaralandığı belirtildi.

Enkaz Altında Kayıplar ve Sivil Altyapı Tahribatı

Yetkililer, halen enkaz altında binlerce kişinin bulunduğunu, ayrıca halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığını, bu durumun sivil altyapıya büyük zarar verdiğini vurguladı.