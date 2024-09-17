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Gazze'de İsrail Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği bombalı saldırıda biri çocuk olmak üzere en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:33
Gazze'de İsrail Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırı sonucunda, biri çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Onlarca Filistinlinin enkaz altında kalması nedeniyle olayın boyutları büyüyor.

Ambulans ve Sivil Savunma Ekiplerine Engel

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki pek çok evi bombaladığını duyurdu. Açıklamada, "Bomba saldırısında birçok Filistinli şehit edildi veya yaralandı," denildi. Ayrıca, bölgedeki evlerde 50'den fazla Filistinlinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Uluslararası Yardım Talebi

Sivil Savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmasına engel olan İsrail güçleri nedeniyle, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden destek istenildi. Sağlık görevlileri, ambulanslara yönelik ateş açıldığını ve yaralıların tahliye edilmesinin güçleştiğini belirtti.

Han Yunus'taki Diğer Bir Saldırı

Bunun yanında, İsrail ordusu Han Yunus kentinde hareket halindeki bir bisikletliyi hedef alarak bir kişinin ölümüne neden oldu. Ayrıca, Cibaliya beldesi ve Gazze kentinin çeşitli bölgeleri de topçu atışlarına maruz kaldı. Bu olaylar, Gazze'de insani krizin derinleşmesine neden oluyor ve uluslararası toplumdan acil yardım çağrıları yapılıyor.

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