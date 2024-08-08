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Gazze'de İsrail Saldırısı: 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'de düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar ve süregelen durum herkesin dikkatini çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:55
Gazze'de İsrail Saldırısı: 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı

Gazze Şeridi'nde bulunan El-Bureyc Mülteci Kampı'nda şekillenen son olayda, İsrail ordusu tarafından bir evin bombalanması sonucu 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Avde Hastanesi'nden Açıklama

Bölgedeki El-Avde Hastanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda ölenlerin cesetleri hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu vurgulandı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırının neden olduğu yıkımın büyüklüğünü aktardı. Hedef alınan evde ciddi tahribat meydana gelirken, çevredeki diğer evlerde de hasar olduğu bildirildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, saldırı sonrası enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürmekte.

Gazze’deki Genel Durum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda resmi verilere göre en az 39,677 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu rakamlar arasında 16,314 çocuk ve 10,980 kadın yer almakta. Ayrıca, 91,645 kişi yaralanmış durumda.

Halk, saldırılardan dolayı hastanelere ve eğitim kurumlarına sığınmak zorunda kalırken, bu yerlerin de hedef alınmasıyla birlikte sivil altyapının tahrip olduğu kaydedilmektedir.

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