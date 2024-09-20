Gazze'de İsrail Saldırısı: 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Saldırısı

Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'nda, İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir bombardıman sonucunda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti. Olay, bölgede çok sayıda insani kayba neden oldu.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

El-Avde Hastanesi'ndeki yetkililerden edinilen bilgilere göre, saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

İnsansız Hava Araçlarıyla Yapılan Saldırılar

Filistin resmi ajansı WAFA, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi’nde İsrail ordusuna ait insansız hava araçları tarafından roketli saldırı gerçekleştirildiğini ve bu saldırının ardından çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar, el-Ehli Baptist Hastanesi'ne taşındı.

Son Durum

İsrail’in 7 Ekim tarihlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, resmi verilere göre 41 bin 272 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların arasında 16 bin 795 çocuk, 11 bin 378 kadın bulunuyor. Saldırılarda 95 bin 551 kişi de yaralandı. Ayrıca, enkaz altında hâlâ binlerce cansız bedenin bulunduğu belirtiliyor. Sivil altyapıya yönelik saldırılar da halkın zor durumda kalmasına yol açıyor.