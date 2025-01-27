Gazze'de İsrail Saldırısı: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze'de Şok Edici Saldırı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği bir saldırıda, 5 yaşındaki Neda Muhammed el-Amudi adlı bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Ayrıca, olayda üç sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda Gerçekleşti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, saldırı Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda gerçekleşti. İsrail askerleri, sivilleri taşıyan bir at arabasını hedef alarak ateş açtı.

Hayatını kaybeden Neda ile yaralanan diğer vatandaşlar, Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ateşkes Döneminde Saldırılar Sürüyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere toplamda 47 bin 283 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 111 bin 472'yi buldu. Enkaz altında hala binlerce insanın bulunduğu bildiriliyor. Ayrıca, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla sivil altyapının da büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan ve 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, yaşanan bu saldırılar büyük bir travma yaratmaktadır.