Gazze'de İsrail Saldırısı: En Az 14 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı

Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırlara İsrail ordusunun düzenlediği bir hava saldırısında en az 14 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesindeki çadırlara 3 füze ile saldırdı. Saldırının etkisiyle bölgede büyük çukurlar oluştu ve en az 20 çadır yok oldu. Bazı kişilerin kumların altında kaldığı kaydedildi.

Sağlık Durumu ve Acil Durum Ekipleri

Edinilen bilgilere göre, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine şu ana kadar 8, sahra hastanesine ise 6 kişinin naaşı ulaştı. Hastanelere getirilen cesetlerin parçalanmış olduğu öğrenildi. Sivil savunma ekipleri, oluşan durum nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta büyük zorluk çekiyor.

Ölü Sayısının Artabileceği Uyarısı

Sivil Savunma Müdürlüğü, 7 Ekim'den itibaren yaşanan en zalim katliamlardan biri ile karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, bu saldırıda 65 kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı. Ekiplerin, kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Hamas'tan Gelen Tepki

Hamas, İsrail'in saldırının hedefinin direnişçiler olduğu yönündeki iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, bu tür iddiaların, İsrail'in sopalı katliamlarını meşrulaştırmaya çalıştığı ifade edildi. Ayrıca, Hamas, sivillerin bulunduğu yerlerde direniş unsurlarının olmadığını daha önce de vurgulamıştı.

Uluslararası Hukuk ve Savaş Suçları

Hamas, gerçekleştirilen saldırının, uluslararası hukuku hiçe sayarak, Filistin halkına karşı iğrenç katliamlar yapmaya devam eden İsrail hükümetinin bir göstergesi olduğunu belirtti.