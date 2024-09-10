Gazze'de İsrail Saldırısı: En Az 8 Ölü

Gazze'de Saldırılar Artıyor

Son günlerde Gazze'nin güneyinde yaşanan çatışmalar, yerinden edilen Filistinlilerin zor koşullar altında yaşadığı çadır alanlarına yönelik İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarla devam ediyor.

Mevasi Bölgesinde Üzücü Olay

İsrail ordusunun, Gazze'nin Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerleşim alanlarına düzenlediği füzeli saldırıda, en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırının Detayları

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, yerinden edilen insanların barındığı çadırlara 3 füze fırlatarak büyük bir yıkım oluşturdu.

Saldırının ardından 9 metre derinliğinde bir çukur oluştuğu, en az 20 çadırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ayrıca, çok sayıda insanın kumlar altında kalma riski taşıdığı bildirildi.

Sağlık Durumu ve Kurtarma Çalışmaları

Sağlık kaynaklarından alınan veriler, ilk belirlemelere göre en az 8 Filistinlinin öldüğünü ve birçok kişinin yaralandığını ortaya koyuyor. Sivil savunma ekiplerinin, elektrik kesintisi, cesetlerin çukura gömülmesi ve etrafa saçılması gibi sebeplerle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorlandığı ifade edildi. Bu zorluklar nedeniyle can kaybı sayısının artabileceği vurgulandı.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, düzenlediği saldırının amacını, Hamas komuta merkezini hedef almak olarak açıkladı. Ancak bu açıklama, bölgedeki sivil kayıpları ve yıkımı göz ardı ettiği yönünde eleştirilere neden oluyor.