Gazze'de İsrail Saldırısı: Yardım Sırasında 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Zikim yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldı

İsrail ordusunun Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, insani yardım girişlerine getirdiği engel ve kısıtlamalar nedeniyle açlıktan ölümlerin arttığı Gazze Şeridi'nde, yardıma ulaşabilmek için toplanan Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

Olay, Gazze'deki Zikim Sınır Kapısı yakınlarındaki sözde yardım dağıtım noktasında meydana geldi. Bölgedeki yardım bekleyenlerin üzerine İsrail askerlerince ateş açılması sonucunda 18 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Bu saldırı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde zaten kritik düzeye ulaşmış insani durumu daha da derinleştiriyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar takip ediliyor.