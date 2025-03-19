Gazze'de İsrail Saldırısında 174 Çocuk, 89 Kadın Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Saldırılarda Zayiatlar Arttı

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in dün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısını duyurdu. Hükümete göre, bu saldırılarda 174'ü çocuk, 89'u kadın ve 32'si yaşlı olmak üzere toplamda 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsmail Sevabite'nin Açıklamaları

Gazze hükümetinin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, saldırılarla ilgili düzenlediği basın toplantısında, hastanelere ulaşan cenazelerin yüzde 73'ünün çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluştuğunu belirtti. Sevabite, bu durumun, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım suçunu tamamlama niyetini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Euro-Med Örgütü'nden Açıklama

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Israil'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda 150 Filistinli çocuğun öldüğünü aktarmıştı.

Ateşkesin İhlali ve Yeniden Başlayan Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 500’ün üzerinde Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail Hükümetinin Açıklamaları

İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla başlatıldığını belirtti. İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas'tan Tepkiler

Hamas ise, İsrail'in ateşkes vaatlerine uymadığını ve arabulucu ülkelerin gözü önünde Gazze’ye karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini açıkladı. Bunun yanı sıra, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasını eleştirdi.

Muhalefet Partilerinden Eleştiri

İsrail'deki muhalefet partileri de, Başbakan Netanyahu'nun tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkat çekti.