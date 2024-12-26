Gazze'de İsrail Saldırısında Ölen 5 Gazeteci Toprağa Verildi

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği kanlı saldırılarda ölen beş gazetecinin cenazeleri, Deyr el-Belah'ta toprağa verildi. Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda, Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına yapılan saldırı sonucunda hayatını kaybeden gazetecilerin naaşları Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Aksa Şehitleri Hastanesi’nde düzenlenen cenaze namazının ardından, gazetecilerin cenazeleri Deyr el-Belah'taki mezarlığa defnedildi. Cenazelere katılan yakınları ve meslektaşları, İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarını “insanlık suçu” olarak değerlendirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin kimliklerini duyurdu. Bunlar arasında foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led’a ve Fadi Hassune bulunuyor.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam 210 gazetecinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Bu trajik olay, uluslararası toplumda güçlü tepkilere yol açıyor.