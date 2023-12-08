Gazze'de isyan ettiren görüntüler: Filistinli sivillere yarı çıplak müdahale!

Gazze'de yaşanan ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük bir infial yarattı. Fotoğraflarda, başlarında İsrail askerlerinin beklediği düzinelerce Filistinli erkeğin zorla yarı çıplak bir şekilde diz çökmeye zorlandığı, gözleri bağlı bir şekilde gözaltına alındığı kareler yer alıyor.

Gazze'de isyan ettiren görüntüler: Filistinli sivillere yarı çıplak müdahale!
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Dünya basınına yansıyan Filistinli sivillere yapılan yarı çıplak ve elleri bağlı göz altı görüntüleri büyük tepki topladı. Bu vahşi görüntüler, uluslararası toplumu ve insan hakları savunucularını harekete geçirmeye sevk etti. Filistinlilerin maruz kaldığı bu tür insanlık dışı muameleler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırıyor. Uluslararası toplumun bu olaya dikkat çekmesi ve bu tür ihlallerin son bulması için girişimde bulunması gerekliliği, bir kez daha gündemde yer aldı.

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