Gazze'de isyan ettiren görüntüler: Filistinli sivillere yarı çıplak müdahale!

Dünya basınına yansıyan Filistinli sivillere yapılan yarı çıplak ve elleri bağlı göz altı görüntüleri büyük tepki topladı. Bu vahşi görüntüler, uluslararası toplumu ve insan hakları savunucularını harekete geçirmeye sevk etti. Filistinlilerin maruz kaldığı bu tür insanlık dışı muameleler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırıyor. Uluslararası toplumun bu olaya dikkat çekmesi ve bu tür ihlallerin son bulması için girişimde bulunması gerekliliği, bir kez daha gündemde yer aldı.