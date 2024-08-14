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Gazze'de Kalıcı Ateşkes ve Rehine Takası Müzakereleri Devam Ediyor

İsrail-Hamas müzakereleri, her rehine için 12 Filistinli mahkumun serbest bırakılması üzerine yoğunlaşıyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:13
Gazze'de Kalıcı Ateşkes ve Rehine Takası Müzakereleri Devam Ediyor

Gazze'deki Müzakerelerde Son Aşama

Gazze'de kalıcı bir ateşkes ve rehine takası için sürdürülen müzakerelere dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerin metni son aşamalarına gelmiş durumda.

Pazarlıklar Ne Üzerine Yapılıyor?

Taraflar arasındaki koşullar, Hamas'ın elindeki her rehine için 12 Filistinli mahkumun serbest bırakılması gibi bir uzlaşı etrafında sürmekte. İsrail, kendi hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumları hangi kriterlere göre bırakacağı konusunda da bağlantılı görüşmeler yürütmekte.

Mahkumların Durumu ve Siyasi Etkiler

İsrail, 30 yılın altında ceza almış Filistinli mahkumların serbest bırakılmasına sıcak bakarken, 30 yıldan fazla cezası olan mahkumlar için ise kendi karar verme yetkisini korumak istiyor. Bu bağlamda, Mervan Barguti gibi 50'ye yakın mahkumun durumu müzakerelerin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Rehineler ve Ülkeler Arası İşbirliği

Aktarılan bilgilere göre, Hamas’ın elinde yaklaşık 120 İsrailli rehine bulunduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, Gazze'de başka grupların da rehine tuttuğu belirtiliyor. Yeniden yapılandırılan müzakere sürecinde Türkiye'nin sağladığı katkı büyük önem taşırken, müzakereleri yavaşlatan unsur olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumu öne çıkıyor.

Yahya Sinvar'ın Rolü

Öte yandan, İsmail Heniyye'nin yerine geçen Yahya Sinvar'ın durumu da müzakereleri etkileyebilir. Gazze'de ikamet eden Sinvar’ın, müzakere masasına gelen konulara yanıt verme süresini uzatabileceği düşünülüyor.

Sonuç Beklentisi

Kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla Türkiye, ABD, Katar ve Mısır gibi ülkelerin birlikte yürüttüğü müzakerelerin önümüzdeki günlerde bir sona ulaşması bekleniyor.

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