Gazze'de Kan Bankası Hizmetleri Durma Noktasına Geldi

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, hastanelerdeki kan üniteleri ve malzeme eksikliği kan bankası hizmetlerini durma noktasına getirdi.

Sağlık Bakanlığı Uyarısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, yaralı sayısının 167 bini aştığı hatırlatılarak, kan ünitelerindeki eksikliğin laboratuvar malzemelerinin yokluğunda daha da karmaşıklaştığı belirtildi.

"Hastanelerdeki kan bankası hizmetleri; laboratuvar malzemeleri ve kan nakli ekipmanlarının yetersizliği nedeniyle tamamen durma tehlikesiyle karşı karşıya."

Açıklamada, laboratuvar malzemelerinin yokluğunda kan alımı ve naklinin mümkün olmadığı vurgulandı. Devam eden saldırılar sebebiyle yaralı sayısının her geçen gün arttığı ve malzeme sıkıntısının hastanelerdeki hayati öneme sahip bölümlerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasını ile laboratuvar testlerinin yapılmasını engellediği ifade edildi.

Saldırıların Bilançosu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocakta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 bin 823 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 944 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 2 bin 531 kişi öldü, 18 bin 531 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı; Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu kaydedildi.